Mais 300 camas para saúde mental

José Ornelas, fundador da associação, estima que haja atualmente 3 mil idosos com doenças mentais hospitalizados, a grande maioria em instituições privadas.



A unidade do Restelo é gerida pela Associação para o Estudo e Integração Psicossocial (AEIPS) e envolve uma parceria entre ministérios da Saúde e da Solidariedade, num modelo que deverá ser replicado. "Aqui podemos dar uma resposta mais individualizada", disse Teresa Duarte, presidente da AEIPS.José Ornelas, fundador da associação, estima que haja atualmente 3 mil idosos com doenças mentais hospitalizados, a grande maioria em instituições privadas.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito





100%

100% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito





100%

100% Muito satisfeito pub

O primeiro-ministro, António Costa, inaugurou ontem a primeira unidade de cuidados continuados integrados em saúde mental do País e prometeu mais 300 camas no prazo de um ano. Idosos com doenças mentais que se encontram hospitalizados poderão passar para estas unidades.Foi o que aconteceu com 24 idosos que estavam internados no Hospital Miguel Bombarda, em Lisboa, e foram transferidos para a unidade inaugurada ontem numa moradia no Restelo."Aqui ficam mais perto da sociedade e de todos nós. Nos próximos 12 meses, o objetivo do Governo é criar 300 novas camas", disse António Costa.