Mais de 100 crianças medicadas devido a caso de meningite

A criança, de seis anos, está internada desde sábado no Hospital da Estefânia, em Lisboa, em estado grave."Aconselhámos todos aqueles que tiveram contacto direto com esta criança na festa de Natal a fazerem profilaxia para prevenirem uma possível infeção desta bactéria. Durante o dia de hoje estivemos na escola e explicámos tudo aos pais, aos professores e funcionários. Neste momento podemos dizer que a situação está completamente controlada", assegurou Marília Alves.A mesma garantia foi dada à Lusa pelo vice-presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira (PS), que afirmou que a autarquia está a acompanhar de perto o caso e que, pelo facto de ser o período de férias de Natal, não haverá necessidade de tomar qualquer medida além da medicação preventiva.A septicemia meningocócica é transmitida pela pessoa doente através de gotículas expelidas da tosse ou espirros e envolve como sintomas febre alta, dor de cabeça e rigidez do pescoço.O contato direto é o único meio de transmissão, dada a fragilidade da bactéria fora do organismo humano, sendo esta feita, fundamentalmente, através da tosse, espirros, beijos e pela proximidade física.