Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mais de 15 mil doentes tratados por hepatite C nos últimos 3 anos

Início da aplicação de novos medicamentos antivíricos permitiu curar 8.870 doentes.

Por Lusa | 13:25

Mais de 15 mil doentes com hepatite C iniciaram tratamento nos últimos três anos, situando-se a taxa de cura em 97%, anunciou esta sexta-feira o Infarmed.



Desde que foi firmado o acordo para a utilização dos primeiros medicamentos antivíricos de ação direta aprovados em Portugal, foram concluídos mais de 12 mil tratamentos e 8.870 doentes ficaram curados.



Os dados inscritos no portal do Portal da Hepatite C, gerido pela Infarmed, revelam que até 14 de fevereiro foram autorizados 18.929 tratamentos no país, a maioria em homens (73%).



A média etária é de 50 anos para os homens e de 55 para as mulheres.



"De realçar, a redução do número de tratamentos numa fase mais avançada da doença, nomeadamente de cirrose, nos doentes abrangidos", afirma o Infarmed em comunicado.



O instituto indica que está em crescimento o número de doentes em fase precoce de tratamento, o que "claramente beneficia o prognóstico e o aumento da qualidade de vida".



Atualmente estão disponíveis no mercado sete medicamentos "de última geração" indicados para todos os tipos de hepatite C. "Está ainda aprovado um oitavo medicamento que aguarda o início de comercialização", refere a autoridade que regula o comércio de medicamentos em Portugal.



"A decisão de tratar todas as pessoas infetadas pelo vírus da hepatite C faz com que Portugal seja um dos primeiros países europeus, e mesmo a nível mundial, a implementar uma medida estruturante para a eliminação deste grave problema de saúde pública", acrescenta a Autoridade do Medicamento.



A instituição recorda que a Organização Mundial de Saúde tem defendido como meta para 2030 uma redução de 90% nas novas infeções crónicas e de 65% na mortalidade por estas doenças.



No passado dia 09, o Centro Hospitalar São João, anunciou que o acompanhamento iniciado há um ano no Estabelecimento Prisional do Porto aos indivíduos infetados pelo vírus da hepatite C atingiu o objetivo, "eliminando a doença".