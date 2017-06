Mais de 180 milhões sorteados em 3 dias

O último M1lhão a ser sorteado, na sexta-feira, foi atribuído a um apostador do distrito de Castelo Branco. Neste caso, em vez de uma chave numérica escolhida pelo jogador, é dado a cada boletim um código de números e letras.

Os próximos sorteios do Euromilhões, M1lhão e Totoloto colocam em cima da mesa prémios no valor total de 187 milhões de euros, entre amanhã e sexta-feira.O Euromilhões está em destaque com um superjackpot de valor mínimo garantido para sexta-feira: são 100 milhões de euros. Mas antes, já amanhã, leva a jogo 79 milhões de euros.O Totoloto apresenta o terceiro bolo mais alto da semana, com sete milhões de euros a concurso na quarta-feira. Desde o início deste ano que não é atribuído um primeiro prémio no jogo, já lá vão 50 concursos. A 7 de dezembro do ano passado, chegou a ser atribuído um jackpot de sete milhões de euros no Totoloto a um apostador que registou o boletim em Sintra.Ao sorteio do Euromilhões de sexta-feira junta-se mais um milhão de euros. É este o prémio entregue no concurso M1lhão, cujo primeiro sorteio aconteceu a 30 de setembro do ano passado. Nessa altura, o preço da aposta no jogo principal - o Euromilhões - aumentou 50 cêntimos: 30 cêntimos pela participação obrigatória no M1lhão e 20 cêntimos pelo jogo em si.