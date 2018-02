Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mais de 2 mil aguardavam por portaria

Ordem dos Médicos ameaça mostrar descontentamento de formas inéditas.

Por Sónia Trigueirão | 08:34

A portaria que define as condições para o funcionamento do ciclo de estudos da Licenciatura em Medicina Tradicional Chinesa, e que a Ordem dos Médicos contesta, era aguardada há cinco anos por mais de dois mil profissionais.



"Em causa estão profissionais que exerciam a profissão antes da lei de 2013, que veio regulamentar o exercício das Terapêuticas Não Convencionais, e que já podem pedir a cédula, e alunos que fizeram cursos e que podem candidatar-se ao grau de licenciatura", explicou o presidente da direção da Sociedade Portuguesa de Medicina Chinesa, António Moreira.



A Ordem dos Médicos acusou o Governo de ameaçar a saúde dos portugueses ao validar cientificamente práticas tradicionais chinesas através de uma licenciatura e admite mostrar o descontentamento através de "formas inéditas" .



PORMENORES

Posição sectária

O presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Chinesa, António Moreira, considerou "sectária" a posição da Ordem dos Médicos.



Ministros desvalorizam

Os ministros da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, e do Ensino Superior, Manuel Heitor, desvalorizaram as acusações da Ordem dos Médicos, dizendo que se está a cumprir a lei.



Santa Maria tem 139 doentes à espera de vaga em instituições

O administrador do Hospital de Santa Maria - Lisboa -, Carlos Martins, admitiu que a taxa de ocupação do mesmo ultrapassa os 100 por cento, com todas as camas ocupadas, mas lembrou que tem 139 doentes a aguardar uma vaga em instituições sociais ou na rede nacional de cuidados continuados.



Carlos Martins reagiu depois do Bloco de Esquerda ter revelado que há uma sobrelotação constante nos internamentos daquela unidade de Saúde e que os doentes estão em macas.