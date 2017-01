2,3 milhões recorreram à linha Saúde 24

Mais de 2,3 milhões de portugueses recorreram à linha Saúde 24 em quase 10 anos de funcionamento, segundo dados hoje divulgados, que mostram que são encaminhadas para as urgências 20% das pessoas que recorrem a esse serviço telefónico.



Ao longo dos quase 10 anos de funcionamento, a linha Saúde 24 atendeu mais de sete milhões de chamadas, tendo servido mais de 2,3 milhões de cidadãos.



Segundo uma nota da Direção-geral da Saúde (DGS) hoje divulgada, em média são atendidas 2.600 chamadas por dia.





Um estudo recente citado pela DGS refere que são encaminhados para as urgências hospitalares cerca de 20% dos cidadãos que contactam a Saúde 24, enquanto perto de 30% recebem a indicação para autocuidados.Segundo explicou à agência Lusa o coordenador da linha, o enfermeiro Sérgio Gomes, os restantes casos correspondem a pedidos de informação ou a situações em que é dada indicação para os utentes serem observados nos cuidados primários de saúde.Cerca de metade da atividade do centro de atendimento Saúde 24 realiza-se entre as 17 e as 02:00, bem como aos fins-de-semana, "concentrando-se em períodos em que os utilizadores para avaliação do seu problema de saúde têm como resposta, maioritariamente, os serviços de urgência".A DGS frisa ainda que a procura se intensifica no inverno, representando mais de 40% da atividade anual.Quanto aos utilizadores mais frequentes, é o grupo até aos 10 anos de idade e dos 25 aos 44 anos. As mulheres e os residentes nas grandes cidades do litoral estão também nos grupos mais prevalentes.Segundo a nota da DGS, os idosos estão a utilizar mais a linha Saúde 24 e representam atualmente 17% do total dos utilizadores.