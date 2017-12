Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mais de 291 mil consultas fora do tempo máximo

Número de primeiras consultas externas nos hospitais públicos realizadas fora dos tempos previstos está a aumentar desde 2013.

Por Cláudia Machado | 01:30

Até outubro deste ano, mais de 291 mil primeiras consultas externas nos hospitais públicos foram realizadas fora do Tempo Máximo de Resposta Garantido (TMRG). Segundo os dados mais atuais, disponibilizados no portal da Transparência do Serviço Nacional de Saúde (SNS), este universo tem aumentado progressivamente desde 2013. Em outubro, só duas unidades - o Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro – Rovisco Pais (Cantanhede) e o Hospital de Magalhães Lemos (Porto) - atingiram os 100% de consultas dentro dos prazos.



Os utentes do SNS "gozam do direito a que lhes sejam prestados cuidados de saúde em tempo considerado clinicamente aceitável para a sua condição de saúde", explica a Entidade Reguladora da Saúde (ERS), na sua página da internet. "Por regra, a primeira consulta de especialidade hospitalar deve ser realizada em 30, 60 ou 150 dias seguidos e contados a partir do registo do pedido da consulta" do médico de família, refere a ERS.



Este ano, já foram realizadas mais de 997 mil primeiras consultas, sendo que as mais de 291 mil fora do prazo previsto correspondem a 29% do total. No ano passado, até outubro, ocorreram mais de 966 mil consultas, com 276 mil a não cumprirem o TMRG. Em 2015, 235 mil ficaram fora desses prazos, de um total de 907 mil atendimentos. Em 2014, mais de 218 mil atendimentos (de um total de 885 mil) ocorreram fora do prazo e, em 2013, foram 210 mil primeiras consultas externas, de um total de 790 mil realizadas nos hospitais públicos.



Líder do BE apanhada no caos

Catarina Martins, líder do Bloco de Esquerda (BE), foi apanhada pelo caos nas urgências, na terça-feira, no Hospital de São José, em Lisboa, num dia em que houve muita afluência e uma falha informática, que não ajudou, tendo aumentado ligeiramente os tempos de espera. Houve até quem pensasse que a deputada estaria a passar à frente de outros utentes.



Fonte do hospital explicou que Catarina Martins "entrou nas urgências, referenciada pelo exterior, para observação para uma especialidade [o CM sabe que foi oftalmologia] para a qual a triagem hospitalar não faz encaminhamento direto". Segundo a mesma fonte, o atendimento, desde que entrou na urgência, "foi feito em 1h45". Fonte do Bloco de Esquerda explicou que a deputada entrou às 20h30 e foi depois sujeita a vários exames e só saiu do hospital já depois das duas da manhã, não tendo tratamento privilegiado.