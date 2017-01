Mais de 300 novos casos de crianças com cancro todos os anos

Casos por tipo de cancro pediátrico em Portugal





Os pais devem estar atentos a eventuais alterações do comportamento dos filhos e a sintomas que podem indicar que alguma coisa não está bem.

São sinais de alerta se a criança sentir mal-estar, febre – ou seja, ter 38 graus ou mais de temperatura –, apresentar hematomas sem motivo aparente e ter perda de apetite e de peso.



Se uma criança se sentir prostrada, sem forças, ou tiver problemas de mobilidade ou se aparecer uma massa ou um alto no corpo, os pais devem desconfiar da situação e levar o filho a um médico especialista, que irá pedir que a criança faça exames clínicos.



Caso o diagnóstico se confirme, a criança inicia tratamento que pode incluir a quimioterapia, que tem como base o recurso a tratamentos químicos com o intuito de destruir, controlar ou inibir o crescimento das células malignas.



Há cada vez mais crianças a sofrer de doença oncológica. Por ano, surgem em Portugal entre 300 a 400 novos casos de cancro pediátrico. As leucemias, tumores do sistema nervoso central, linfomas e os neuroblastomas são os tumores mais frequentes na infância.Apesar dos avanços terapêuticos nos últimos anos, que permitem uma taxa de eficácia que ronda entre os 70 e os 80 por cento, há casos de morte devido ao aparecimento de tumores.Segundo os dados mais recentes da Direção-Geral da Saúde, registaram-se, no nosso país, 224 óbitos de crianças até aos 14 anos, entre os anos de 2009 e 2013, e 298 mortes em jovens, entre os 15 e os 24 anos, nesse mesmo período.