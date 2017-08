Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mais de 95 por cento do continente em seca

Instituto Português do Mar e da Atmosfera traça cenário preocupante em Portugal.

Por André Pereira | 08:23

A quase totalidade (95,3%) do território de Portugal continental está a ser afetado pela seca. No final de julho, segundo o boletim climatológico do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), 16,5 por cento estava em seca moderada, 69,6% em seca severa e 9,2% em seca extrema. A região com o pior cenário é o Alentejo interior. Apenas o Litoral Norte e o Algarve escapam, embora a situação seja preocupante.



O mês passado foi considerado pelo IPMA como quente e muito seco, com uma onda de calor – período de 12 a 17 de julho - que ‘atacou’ o Interior Norte, Centro e Alentejo. Na Amareleja (Moura) e Neves Corvo (Castro Verde), conforme consta no relatório do IPMA, houve o registo de cinco dias consecutivos com temperaturas superiores a 40ºC. Em julho, a média da temperatura máxima foi 30,22ºC, mais 1,5ºC do que o considerado normal. Foi o 11º valor mais alto desde 1931, ano desde o qual começaram a existir registos.



O dia 13 foi o mais quente do mês, verificando-se 27,3ºC de temperatura média. Foram mais 5ºC, face aos valores normais. A máxima foi 36,4ºC (mais 7,7ºC) e a mínima foi de 18,2ºC (mais 2,5ºC). Em relação à precipitação, o IPMA refere que o mês de julho classificou- -se como seco, com um valor médio de precipitação de 5,3 milímetros, 38% abaixo do valor médio histórico.



Uso eficiente da água sem avaliação

As medidas de eficiência do uso de água não são avaliadas há quatro anos, como também estão por implementar propostas da Comissão de Acompanhamento da Seca de 2012, diz a associação Zero. A propósito da atual situação de seca no país, a Zero lembra que em 2005 foi aprovado o Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água, que foi revisto em 2012 mas que "está na gaveta há quatro anos". Pediu à Agência Portuguesa do Ambiente informação sobre os relatórios de avaliação, recebendo como resposta que não foram feitos mas que há "medidas a serem implementadas por outros planos e programas".