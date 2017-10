Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mais de metade dos portugueses não conseguem poupar todos os meses

Resultado de um estudo da consultora Intrum Justitia.

Por Lusa | 18:26

Quase 60% dos portugueses inquiridos não conseguem poupar mensalmente e os que conseguem poupam uma média de 281 euros, de acordo com um estudo da consultora Intrum Justitia.



A empresa especializada em serviços de gestão de crédito revelou hoje um estudo onde indica que 58% dos portugueses inquiridos não consegue poupar dinheiro mensalmente e 42% guarda uma média de 281 euros.



O 'European Payment Consumer Report' (Relatório Europeu de Pagamentos do Consumidor) revela que, entre os que conseguem poupar, 74% refere que guarda esse valor para despesas imprevistas.



De acordo com o estudo, a recessão económica alterou a atitude dos consumidores, com 69% a reconhecer que agora é mais importante poupar dinheiro.



Conforme indica a Intrum Justitia, a média europeia revela que 50% dos consumidores consegue amealhar mensalmente 326 euros, dos quais, 71% revela preocupação em poupar para as despesas imprevistas.



Já no que se refere à alteração de hábitos de poupança, potenciada pela recessão económica, 43% reconhece que agora é mais importante poupar dinheiro.



O estudo foi baseados em inquéritos 'online' a 21.317 consumidores de 21 países europeus, dos quais 1.010 portugueses, a fim de compreender a sua realidade económica doméstica.



As informações obtidas, através do 'European Payment Consumer Report', basearam-se num inquérito realizado pela United Minds, empresa de estudos de mercado.