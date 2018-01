Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mais de um milhão dormiu em Fátima em 2017

Hotéis ultrapassam um milhão de dormidas pela 1ª vez.

Por José Durão | 09:05

O Centenário das Aparições permitiu às unidades hoteleiras de Fátima e Ourém ultrapassar um milhão de dormidas em 2017.



O anúncio foi feito esta qiuarta-feira por Alexandre Marto, vice-presidente da Associação Empresarial Ourém-Fátima, durante a apresentação dos resultados preliminares do Centenário das Aparições. Os números ainda carecem de confirmação, mas a associação acredita que será possível ultrapassar, pela primeira vez, um milhão de dormidas na região, cifrando-se nos 1,1 milhões.



O Centenário das Aparições culminou com a visita do Papa Francisco, a 12 e 13 de maio. Entre 10 e 14 de maio, foram levantados nas caixas multibanco de Fátima 9 mil euros por hora, superando um milhão de euros.



Para Ana Mendes Godinho, secretária de Estado do Turismo, o sucesso de 2017 vai ter repercussões nos anos seguintes. "O ano de 2017 criou vontade das pessoas em virem descobrir Fátima", disse. A secretária de Estado congratulou-se com os resultados nacionais obtidos no ano passado, que registaram uma subida significativa.



"[O ano] foi histórico, com um crescimento de 19,4% nas receitas", disse. Ana Mendes Godinho notou ainda uma alteração no paradigma do turismo em Portugal: a redução dos efeitos da sazonalidade. Segundo dados disponíveis até outubro de 2017, metade das receitas turísticas foram obtidas "nos meses de época baixa", o que prova que "é possível trabalhar para alargar a atividade ao longo de todo o ano".