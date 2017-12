Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mais emigração de portugueses

Europa acolhe 66% dos 2 266 735 nacionais que vivem no estrangeiro.

Por João Saramago | 08:36

A emigração portuguesa voltou a crescer nos últimos dois anos. Segundo as estimativas globais das Nações Unidas, residem no estrangeiro 2 266 735 portugueses, mais 57 498 por comparação com os 2 209 237 estimados em 2015. Evolução que representa uma subida de 2,6%.

Tendo em conta os últimos 27 anos, a emigração portuguesa cresceu 20%, tendo em conta que em 1990 viviam no estrangeiro 1 880 727 portugueses.



Em termos mundiais, Portugal possui a 26ª comunidade no estrangeiro, numa lista liderada pela Índia, com 16 milhões, seguida do México, com 12 milhões, e da Rússia (10 milhões).



Os dados das Nações Unidas indicam que, por continentes, a maioria dos portugueses emigrados vive na Europa (66%). E praticamente metade destes, 724 mil, residem em França.



A estimativa das Nações Unidades foi divulgada pelo Observatório da Emigração, organismo cujo coordenador científico, Rui Pena Pires, apresenta hoje no Palácio das Necessidades, em Lisboa, as linhas gerais do Relatório da Emigração relativo ao ano de 2016. No último ano, emigraram 97 mil, depois de em 2015 terem saído 101 mil e 134 mil em 2014.