Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mais turistas para Lisboa

Controlo de passaportes vai ser feito dentro dos barcos.

Por José Castro Moura | 09:20

Os turistas que chegarem a Lisboa através do novo terminal de cruzeiros vão poder evitar a burocracia e as demoras associadas ao controle fronteiriço.



A promessa foi deixada ontem pelo primeiro-ministro, António Costa, na cerimónia de inauguração da nova infraestrutura.



Para que tal seja possível, os inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras vão embarcar no último porto antes da acostagem em Lisboa assegurando assim toda a tramitação necessária.



António Costa voltou a insistir na necessidade de consensos para as grandes obras públicas, realçando que este projeto atravessou três governos diferentes e quatro mandatos autárquicos.



" Estamos perante um excelente exemplo da continuidade de políticas e de estabilidade de decisões", afirmou, concluindo que "isto deve ajudar o País a compreender a importância de haver consenso político alargado em matéria de construção de grandes infraestruturas".