Mama acessória desenvolve-se no período embrionário

Para a especialista é muito importante "deixar a mama acessória desenvolver na totalidade e só depois fazer a cirurgia de remoção (mastectomia)". Isto porque, "se retirada em fase inicial, pode voltar a crescer".Refere ainda que o carcinoma da mama acessória "corresponde a 0,3% de todos os tumores da mama (região axilar predominantemente)"."O fribroadenoma (tumor benigno) afeta geralmente a mama acessória axilar. A percentagem de cancro é baixa, mas existe. Não há razões para manter um tecido que não devia estar ali e que pode ter riscos", conclui.

O nome técnico é polimastia, mas é vulgarmente conhecida por mama acessória. Trata-se de uma anomalia rara, que afeta tanto mulheres como homens. Em Portugal não há dados sobre a incidência, mas a nível mundial estima-se que atinja entre 2 e 6 por cento da população.Esta condição é caracterizada pela presença adicional de uma outra glândula mamária, ou seja, uma terceira mama. Por norma surge na axila, mas pode aparecer em qualquer lugar do seio à coxa.Esta mama ‘extra’ surge por uma falha na regressão do tecido mamário existente durante o período embrionário. "A linha mamilar existe em todos os mamíferos. Nos seres humanos surge durante o desenvolvimento embrionário, mas depois desaparece, restando as duas mamas normais. Quando essa regressão não é total, acontece essa mama ectópica ou supranumerária", explica Ana Silva Guerra, cirurgiã plástica no Hospital de São José, em Lisboa.