Mancha de espuma que atingiu Ria Formosa composta por óleo de palma

As análises aos resíduos que deram à costa da Ria Formosa na quarta-feira revelaram tratar-se de óleo de palma, disse hoje à Lusa o capitão do Porto de Faro, Cortes Lopes.

Segundo aquele responsável, a capitania do Porto de Olhão já encetou uma investigação para encontrar os responsáveis pelo despejo destes resíduos no mar.

Entre as hipóteses de investigação está a possibilidade de despejo por um navio que tenha passado ao largo da costa algarvia antes de 04 de janeiro, dia em que foi detetada uma mancha de espuma branca e amarelada entre as ilhas da Armona, Culatra, Farol e Deserta.



O capitão do Porto de Faro adiantou que, após determinação dos responsáveis, ainda é preciso averiguar se se tratou de despejo propositado ou acidental, embora de qualquer das formas exista moldura legal e terão de ser assumidas responsabilidades.



As autoridades encetaram hoje os trabalhos de limpeza dos resíduos que a maré fez chegar aos areais das ilhas da Armona, Culatra, Farol e Deserta, inseridas na Ria Formosa.





O capitão do Porto de Olhão, Nunes Ferreira disse à agência Lusa que hoje os trabalhos de limpeza contaram com 40 elementos da Autoridade Marítima Nacional e da Marinha e observou que está a ser "um bocadinho complicado fazer a remoção" do material porque "se desfaz" e "tem que ser recolhido com algum cuidado"."Estamos a trabalhar com as restantes entidades, como as câmaras municipais [de Faro e Olhão], o Parque Natural [da Ria Formosa] ou as associações de moradores [dos núcleos habitacionais das ilhas-barreira] para colocarmos no terreno 150 voluntários, no sábado, e outros 150, no domingo", disse o comandante Nunes Ferreira.O capitão do Porto de Faro, Cortes Lopes, adiantou que a limpeza é complexa e "vai demorar muito", apesar de as autoridades estarem empenhadas em conseguir retirar o máximo de resíduos até à próxima quarta-feira, 11 de janeiro, para evitar as marés vivas."Se estivéssemos perante uma situação deste tipo no continente, as coisas seriam mais fáceis, mas como estamos a trabalhar nas ilhas, a logística é mais complicada porque é necessário transportar materiais ou pessoal para as zonas afetadas e depois o material recolhido", exemplificou o comandante Nunes Ferreira.