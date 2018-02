Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Manchas de espuma atingem Mar da Palha

Manto é avistado há 2 dias. Espanha liberta mais água.

Por João Saramago | 09:03

Manchas de espuma branca são avistadas há pelo menos dois dias no estuário do rio Tejo. Esta quinta-feira, o efeito provável de uma descarga foi de novo observado por dois pescadores junto à ponte Vasco da Gama, em Lisboa.



"Começámos a ver a espuma por volta das 11h00 e continuou a circular em direção à foz por mais três horas", referiu José César, que quase todos os dias pesca no Mar da Palha. "Não foi a primeira vez, já na quarta-feira aconteceu a mesma coisa", acrescentou.



A seu lado, também pescador, Alfredo Leitão confirma a ocorrência: "Era uma espuma branca que ao longe parecia blocos de neve ou gelo. Estranhei também a água ter ficado mais turva."



Entretanto, no episódio de poluição ocorrido junto a Abrantes, o movimento proTejo, em comunicado, referiu que "os caudais extraordinariamente elevados vindos das barragens do país vizinho [Espanha] estão a permitir uma limpeza da água do rio Tejo na albufeira de Fratel".