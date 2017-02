Manuscrito de Lúcia exposto até 13 de maio

O espaço que guarda a memória da Irmã Lúcia, que esteve um mês e meio fechado para remodelação, conta agora com outros objetos que pertenceram à vidente de Fátima, como uma folha da azinheira das Aparições, o lenço da cabeça que usou na época ou o primeiro terço. No memorial podem ver-se também algumas das mais de 11 mil cartas que integram o processo de beatificação que, no próximo dia 13 (2ª feira), vai ser lacrado pelo bispo de Coimbra, D. Virgílio Antunes, e enviado para Roma. As religiosas do Carmelo de Santa Teresa, onde Lúcia residiu desde 1948 até à morte, não têm dúvidas da santidade da vidente.

O manuscrito da quinta e sexta memórias da Irmã Lúcia encontra-se, até ao próximo dia 13 de maio, exposto no memorial da vidente de Fátima, que ontem reabriu no Carmelo de Coimbra.A irmã Ana Sofia, a carmelita responsável pelo processo de beatificação da religiosa falecida a 13 de fevereiro de 2005, explicou ao Correio da Manhã que "a exposição pública do original acontece no âmbito do centenário das Aparições de Fátima" e que só ocorrerá até 13 de maio por razões de preservação do importante documento."Como se sabe, a luz degrada os documentos em papel, pelo que o original estará exposto apenas até maio, ficando depois no seu lugar uma cópia fiel", disse a irmã Ana Sofia.