Maioria dos hospitais consegue obter classificação de excelência clínica

Nesta dimensão de excelência clínica foram avaliadas as unidades com internamento nas áreas de Angiologia e Cirurgia Vascular, Cardiologia (Enfarte Agudo do Miocárdio), Cirurgia de Ambulatório, Cirurgia Cardíaca, Cirurgia do Cólon, Cuidados Intensivos, Cuidados Transversais, Ginecologia, Neurologia (AVC), Obstetrícia (partos e cuidados pré-natais), ortopedia e pediatria.No segundo nível de avaliação, a que só acedem as unidades de saúde a quem é atribuída uma estrela na dimensão de excelência clínica, aumentou o número de prestadores que obtiveram uma classificação de nível de qualidade III, o mais elevado, nas áreas de cirurgia de ambulatório e de ortopedia.Relativamente à dimensão da qualidade Segurança do Doente -- Procedimentos de Segurança, a ERS destaca que dos 160 prestadores, 105 conseguiram a atribuição da estrela correspondente ao primeiro nível de avaliação: 71 prestadores obtiveram nível de qualidade III, 28 tiveram qualidade II e seis obtiveram nível de qualidade I.No que se refere à dimensão Adequação e Conforto das Instalações, 122 das 160 unidades conseguiram a atribuição da estrela correspondente ao primeiro nível de avaliação.Na dimensão da Satisfação do Utente, que apenas averigua se há uma cultura de avaliar a satisfação dos utilizadores, foram 83% os prestadores que afirmaram realizarem inquéritos de satisfação.Ao todo foram avaliados 160 prestadores de cuidados de saúde de natureza hospitalar, 87 deles pertencem ao setor público, 47 ao privado e 26 ao setor social.