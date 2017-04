Mar aumenta área de Portugal 40 vezes

A extensão da plataforma baseia-se em "razões objetivas", como "uma segurança jurídica muito maior relativamente ao exercício da nossa soberania em termos de proteção do oceano" e também "abre possibilidades em termos de exploração económica", destacou Ana Paula Vitorino. A passagem à subcomissão acontece sem a oposição de Espanha e de Marrocos, os dois países que poderiam declarar conflitos de interesses.

Desde 2009, ano em que a proposta foi submetida às Nações Unidas, que Portugal esperava por este momento. O projeto de extensão da plataforma continental vai avançar para apreciação da subcomissão, que foi criada em março, e as primeiras reuniões com a delegação nacional estão agendadas para agosto.Segundo a ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, o processo deve estar concluído dentro "de dois a três anos", com base na experiência de outros países. A proposta prevê que o País atinja uma área de quatro milhões de quilómetros quadrados, quarenta vezes maior do que o território terrestre."Passámos da lista de espera [44º lugar] para termos já constituída a subcomissão que vai apreciar a nossa proposta", explicou ontem a governante, durante a apresentação do projeto, em Lisboa. Nestes quase oito anos de espera, os trabalhos de investigação não pararam. Tanto que, até agosto, vai ser apresentada uma adenda à proposta, graças aos resultados da missão do Veículo de Operação Remota Luso. O dispositivo fez cerca de 200 mergulhos, em 850 horas de operação, e permitiu a recolha de materiais do solo e subsolo marítimo.