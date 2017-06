Marcelo condecora Daniel Serrão com Ordem do Infante D. Henrique

Nesta cerimónia, o chefe de Estado recordou-o "como mestre e como amigo", salientando a sua intervenção nos domínios da ciência, da pedagogia e das humanidades em geral.



O Presidente da República condecorou esta terça-feira, a título póstumo, o professor universitário, médico e investigador Daniel Serrão com a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique, que distingue "quem houver prestado serviços relevantes a Portugal".As insígnias foram recebidas pela viúva de Daniel Serrão, Maria do Rosário de Castro Quaresma Valladares Souto, durante uma cerimónia de homenagem ao médico, na Sociedade de Geografia de Lisboa."Eu terei a honra de entregar à senhora dona Maria do Rosário as insígnias dessa ordem, certo de que, ao entregar-lhas, estou como que a entregar ao nosso homenageado de hoje. Ele está aqui connosco, ele continua connosco, ele estará connosco para sempre", declarou Marcelo Rebelo de Sousa.