Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marcelo considera que 2017 foi um "ano de sucesso"

Presidente da República referiu ainda que vieram ao de cima fragilidades estruturais do país.

Por Lusa | 20.12.17

O Presidente da República considerou esta quarta-feira que 2017 foi um "ano de sucesso", durante o qual Portugal reforçou a sua presença no mundo, mas em que vieram ao de cima fragilidades estruturais do país.



Marcelo Rebelo de Sousa falava no Palácio da Cidadela, em Cascais, durante o encontro anual do Conselho da Diáspora Portuguesa, na presença do antigo primeiro-ministro Durão Barroso, que integra os órgãos sociais desta associação, e dos ministros dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, e da Economia, Manuel Caldeira Cabral.



O chefe de Estado, que na terça-feira fez um balanço de 2017, descrevendo-o como "um ano contraditório", retomou esta quarta-feira essa análise, declarando: "Ficou claro que, num ano de sucesso, havia fragilidades estruturais que vieram ao de cima, umas mais antigas, outras mais recentes, em matérias como a florestação, o ordenamento florestal, o combate em termos de segurança".



O Presidente da República começou por considerar que "Portugal teve um ano que reforçou a sua presença no mundo", dizendo concordar com o primeiro-ministro, António Costa, nesta matéria.



"E esse reforço é fruto de um percurso que vai dando resultados positivos, que estamos a examinar, que estamos a analisar e que estamos, sobretudo, a tentar maximizar para o futuro. É uma exigência", prosseguiu.



Marcelo Rebelo de Sousa alertou que este "é um percurso que obriga a um trabalho quotidiano, nada está definitivamente ganho".



"Pelo meio, temos problemas", salientou, referindo-se às "fragilidades estruturais" que no seu entender ficaram evidentes em 2017, "realidades que assumem uma expressão mais dolorosa precisamente pela dificuldade de enfrentá-las".



Segundo o Presidente da República, Portugal tem, além disso, "ainda alguma dificuldade em formular consensos de regime explícitos", apesar de ter "um sistema político que, comparado com os europeus, é dos mais estáveis, atendendo aos populismos, às xenofobias, às crises partidárias".



Neste ponto, o chefe de Estado observou: "Isso costuma dizer o senhor primeiro-ministro, de vez em quando, que resulta do facto de o Presidente da República ser crente e rezar muito e ele ser otimista".



Perante alguns risos na assistência, acrescentou: "Mas, não está provado que a conjugação, só por si, chegue. Por muita oração que haja e por muito otimismo que exista, é preciso mais".



"Temos, obviamente, de estar atentos a fenómenos que podem chegar a Portugal", alertou.



O Conselho da Diáspora Portuguesa é uma associação sem fins lucrativos, constituída em dezembro de 2012, com o alto patrocínio do anterior Presidente da República, Cavaco Silva, destinada a institucionalizar uma rede de contactos entre portugueses e luso-descendentes residentes no estrangeiro, com posições de destaque.



Tem como presidente honorário o Presidente da República e, atualmente, a sua direção é presidida pelo empresário Filipe de Botton e Durão Barroso é presidente da Mesa do Conselho da Diáspora.



No encontro de hoje, além de vários membros do Governo, esteve também presente, como convidada, a presidente do CDS-PP, Assunção Cristas.