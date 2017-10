Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marcelo em Fátima para cumprir “missão”

Mensagem com cem anos projeta “Portugal no Mundo e o Mundo em Portugal”.

07:23

O Presidente da República presidiu ontem, em Fátima, ao encerramento das comemorações do centenário das Aparições, "cumprindo uma missão nacional, em nome de Portugal e dos portugueses". Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou o significado da "mensagem de paz, fraternidade, solidariedade e amor em todos os domínios" deixada por Nossa Senhora, desejando "que possa inspirar a humanidade no presente e no futuro".

"Fátima é projeção de Portugal no Mundo e do Mundo em Portugal", sublinhou o Presidente da República, recordando que a Cova da Iria foi "o ponto de vinda e de chegada de sucessivos Papas".



As visitas de Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI e Francisco, também foram recordadas ontem pelo bispo de Leiria-Fátima, D. António Marto, na missa final da última grande peregrinação ao Santuário de Fátima. Todos os Papas que visitaram Fátima deixaram apelos à oração para se alcançar a paz, que é o "tema central da mensagem". "Um apelo tão atual" como há cinquenta anos, "hoje que persistem as tensões entre as grandes potências, continuam os conflitos configurando uma ‘terceira guerra mundial em episódios’ e a ameaça nuclear é tão aguda", disse o bispo.



Milhares de peregrinos de 46 países assistiram às celebrações no altar do recinto, que assinalaram a sexta Aparição.