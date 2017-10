Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Falta de Marcelo indigna juízes

Críticas pela não presença do Presidente da República.

Por Mário Freire | 01:30

"O poder político desconsidera o judicial". A crítica foi feita ontem por Manuela Paupério, presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP), após à ausência do Presidente da República na sessão de encerramento do XI Congresso dos Juízes Portugueses, na Figueira da Foz.



Marcelo Rebelo de Sousa já não marcara presença na sessão de abertura, na 5ª feira, para a qual foi convidado, nem se fez representar. O mesmo aconteceu na sessão de encerramento de ontem, para a qual também foi convidado o primeiro-ministro António Costa, que também esteve ausente.



Marcelo Rebelo de Sousa explicou-se mais tarde, no encerramento do Congresso dos Farmacêuticos, em Lisboa: "o Presidente da República não tem o dom da ubiquidade", afirmou, considerando "legítimos e justificados" melindres de alguns setores profissionais com a sua ausência.



PORMENORES

Revisão do estatuto

Uma das reivindicações dos juízes é a revisão do estatuto, que querem "condigno financeiramente", referiu o desembargador António Gama. Em 1990, foi aprovada uma lei que ia ao encontro das pretensões dos juízes. Segundo os magistrados, está suspensa há vários anos. ASJP quer que se torne efetiva.



"Vontade política"

A revisão do estatuto dos juízes "não é uma questão de dinheiro, nem de orçamento, nem de gestão de recursos. É uma questão de vontade política", sublinhou Manuela Paupério, no final do congresso.