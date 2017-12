Marcelo sai do hospital a comentar a lei de financiamento dos partidos

Presidente da República diz que ainda não decidiu se vai usar veto.

12:46

Marcelo Rebelo de Sousa teve, este domingo, alta clínica do Hospital Curry Cabral, onde foi operado a uma hérnia umbilical na quinta-feira. Aparentando a boa disposição que o caracteriza, o Presidente da República tirou 'selfies' com os doente e pessoal hospitalar e falou aos jornalistas.O presidente começou por agradecer aos serviços clínicos do Hospital Curry Cabral.

"Agradeço a toda a equipa do dr Eduardo Barroso pelo apoio e pela forma como me trataram. Este agradecimento é extensivo a todo o centro hospitalar e a todo o Serviço Nacional de Saúde"

Marcelo sublinha a escolha de ter sido tratado num hospital público: "O SNS é uma conquista da democracia e de todos os portugueses". E deixou votos de melhoras aos que, como ele, estão ou foram hospitalizados. "Uma palavra a todos os que então internados em unidades hospitalares. O meu pensamento está com eles".



Mas o Presidente não deixou escapar a oportunidade de comentar a atividade política, nomeadamente as recentes alterações à lei de financiamento dos partidos políticos:

"Uma palavra sobre a lei do financiamento dos partidos. Verifiquei que era uma lei orgânica e decidi que esperar oito dias para que outras entidades pudessem intervir, o que não aconteceu. Entendi que não devia pedir apreciação ao Tribunal Constitucional. Nos próximos dias decidirei uma de de duas coisas: ou promulgo ou enviarei uma mensagem à Assembleia da Repúblcia a explicar o veto político. Decidirei no momento em que entender".

O Presidente avisou que não fará mais declarações nas próximas 48 horas.Marcelo vai celebrar a passagem de ano a casa, onde deverá gravar a habitual Mensagem de Ano Novo.Recorde-se que Marcelo Rebelo de Sousa foi operado na quinta-feira a uma hérnia umbilical. A intervenção cirúrgica estava prevista para o início de janeiro, mas foi antecipada depois de o médico da Presidência, Daniel Matos, ter diagnosticado uma hérnia estrangulada, o que obrigou a uma operação de urgência.