Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marcelo vai encerrar centenário em Fátima

Peregrinação internacional leva milhares de fiéis ao Santuário.

Por Bernardo Esteves | 06:00

Milhares de pessoas são esperadas em Fátima, nos dias 12 e 13, para a peregrinação internacional aniversária de outubro, que este ano marca o encerramento do Centenário das Aparições.



A GNR anunciou o reforço do patrulhamento nas vias de acesso a Fátima, para garantir a segurança dos peregrinos. A GNR recomenda que os peregrinos caminhem em fila indiana na berma contrária ao sentido do trânsito e usem coletes refletores de dia e de noite. As previsões meteorológicas para os próximos oito dias apontam para temperaturas máximas perto dos 30 graus.



O programa arranca no dia 12, com a Saudação a Nossa Senhora e aos peregrinos, na Capelinha das Aparições (18h30), e prossegue com a Bênção das Velas e Rosário, na Capelinha das Aparições, seguida da Procissão das Velas (21h30) e Missa internacional.



Dia 13, terá lugar o Rosário, na Capelinha das Aparições (9h00), seguido da Procissão, Missa, Bênção dos Doentes e Procissão do Adeus. Pelas 18h30 tem lugar a sessão solene de encerramento das celebrações do Centenário, com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.



A sessão inclui um concerto da Orquestra e Coro Gulbenkian, dirigidos por Joana Carneiro.



Está também previsto um espetáculo de luz com projeção multimédia para as noites de 12, 13 e 14.