Margarete doa um rim ao marido e salva-lhe a vida

Em 2016 registaram-se 65 transplantes de rins oriundos de dador vivo, em Portugal, mais três do que no ano de 2015.Paulo soube em 2005 que tinha uma insuficiência renal crónica já bastante avançada. Em 2012 começou a fazer diálise, e logo depois, colocou-se a hipótese de um transplante. Para ele, a mulher doar-lhe um órgão não era opção, mas Margarete já se tinha decidido, sobretudo depois de saber que o marido corria o risco de uma falência renal total."Nunca vacilei nessa decisão", afirmou Margarete.O processo de doação durou um ano. Foram avaliadas as condições clínicas e a veracidade do ato altruísta.