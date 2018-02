Maria de Lurdes Rodrigues é a nova reitora do ISCTE

Antiga ministra da Educação é a primeira mulher à frente do Instituto Universitário de Lisboa.

17:20

Maria de Lurdes Rodrigues, antiga ministra da educação do primeiro governo de José Sócrates, foi eleita reitora do ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa esta sexta-feira, tornando-se na primeira mulher a ocupar o cargo.

Segundo o Negócios, Maria de Lurdes Rodrigues venceu as eleições pata o mandato 2018-2022, que decorreram esta sexta-feira e contaram com outros três candidatos ao cargo de reitor. Maria de Lurdes Rodrigues venceu com larga maioria (22 votos).

Nuno Guimarães, atual vice-reitor, teve 10 votos, Gustavo Cardoso teve um e Cláudio Startec teve zero (de um total de 33 votos possíveis).

Maria de Lurdes Rodrigues sucede assim a Luís Reto, que estava à frente do ISCTE desde 2005, após três mandatos.

O último mandato do ex-reitor esteve envolto em polémica e até teve direito a ação judicial, uma vez que o terceiro mandato consecutivo seria ilegal, de acordo com o Regime Jurídico das Instituições do Ensino Superior. A polémica silenciou-se quando, quatro anos depois, em 2017 (no final do mandato), o caso transitou em julgado depois de uma última pronúncia do Tribunal Constitucional.