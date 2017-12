Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Maria e Santiago lideram escolhas de nomes em Portugal

João, que era favorito há dois anos, passou para o terceiro lugar.

Por Cláudia Machado | 01:30

Um já é um clássico. O outro começa a cimentar a sua posição no topo das preferências. Maria e Santiago foram os nomes que os pais mais escolheram este ano - considerando os registos até dia 19 deste mês - para os seus filhos. Entre as meninas, Maria é o favorito há vários anos, mas desde 2016 que não faz par com João, que foi agora empurrado para o terceiro lugar da lista.



Segundo os dados disponibilizados ao CM pelo Ministério da Justiça, este ano já nasceram 5580 Marias e 1869 Santiagos em Portugal. Se entre os meninos o segundo nome que mais preferências conquista se aproxima do topo da lista - Francisco foi o escolhido em 1742 registos, menos 127 do que Santiago -, Maria não dá qualquer hipótese aos nomes que se seguem. O segundo lugar é ocupado por Leonor, com 1623 registos, menos de um terço do total que se concentra no primeiro lugar.



Mas dar nome a um bebé não implica apenas escolhê-lo. Há também regras a seguir e uma longa lista de nomes que não são permitidos em Portugal. "O nome completo deve compor-se, no máximo, de seis vocábulos gramaticais, simples ou compostos, dos quais só dois podem corresponder ao nome próprio e quatro a apelidos", dita a lei, segundo explica o Instituto dos Registos e do Notariado, referindo que "não são admitidos como nomes próprios os vocábulos que não respeitem o cidadão de nacionalidade portuguesa".



Mesmo assim, é possível fazer um pedido de esclarecimentos de forma a tentar obter a aprovação do nome. Isto, porque "são admitidos como nomes próprios todos os vocábulos existentes na base de dados do registo civil como respeitantes a cidadão português".



Assim, é possível registar uma filha em Portugal com nomes como Excel ou Deusa. Também é permitido escolher Joseberto ou Zidane para os meninos. Proibidos no nosso País estão nomes como Ritinha, Camões, Adilson ou Jade.



Menos nascimentos do que em 2016

Até 21 de dezembro, foram registados 79 118 nascimentos em Portugal. São menos 1914 partos do que os ocorridos até à mesma data do ano passado, altura em que foram contabilizados 81 032 nascimentos.



Segundo os dados do Ministério da Justiça, Lisboa é o concelho que mais nascimentos registou: 12 423. É quase o triplo do total apresentado pelo segundo município com mais nascimentos, o Porto, que contabilizou 4408 nascimentos.



No outro lado da tabela, os dez concelhos que menos bebés registaram até ao dia 21 deste mês apresentam, no total, 92 nascimentos. Há mesmo seis municípios abaixo dos 10 nascimentos.



SAIBA MAIS

885

registos do nome Salvador foram contabilizados até ao dia 19 deste mês, o que o coloca na 16ª posição da lista. Desta forma, já supera o total de registos de todo o ano de 2016 (831).



Maria

Tem origem no hebraico Miriam, que no grego é María e no latim Maria. Significa ‘senhora soberana’, ‘vidente’ ou ‘a pura’, numa referência à mãe de Jesus.