Marinha lança alerta para ondas gigantes

O comandante Pedro Coelho Dias, porta-voz da Marinha, recomenda "como medida de precaução o regresso antecipado aos portos de abrigo". "A comunidade náutica deve evitar ir para o mar. Quem não o puder evitar, deve manter um elevado estado de atenção. A população não se deve deslocar à orla costeira exposta a agitação", disse o responsável.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

A Marinha e o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) alertaram esta segunda-feira para o primeiro grande temporal deste inverno, prevendo-se que a costa ocidental de Portugal continental seja atingida por ondas de até 8 metros de altura na próxima quinta-feira.A tempestade chega primeiro aos Açores, onde são esperadas ondas de 7 metros de altura entre hoje e sexta-feira, sobretudo nos grupos central e ocidental. Em Portugal continental, o estado do tempo agrava-se na quinta-feira."O período mais complicado deverá ser entre o meio da tarde de quinta-feira e o meio da tarde de sexta, com ondas que podem atingir os 8 metros na costa ocidental. No Algarve, as ondas podem atingir os três metros de altura", disse aoa meteorologista Ângela Lourenço, do IPMA, prevendo que a agitação marítima se mantenha "até ao fim de semana".