Massagens com porcelanas para eliminar papos

Choque térmico permite uma vasodilatação que assim reduz o inchaço.

Por Daniela Polónia | 09:15

A técnica que conjuga massagens com peças de porcelana surge como uma solução para tratar o olhar cansado e envelhecido, ou seja, elimina papos e reduz as olheiras e as rugas que vão aparecendo devido não só à idade mas também ao stress, a noites mal dormidas e ao cansaço.



Primeiro, é necessário passar um desmaquilhante no rosto, mesmo que este não esteja maquilhado, para eliminar qualquer impureza; é depois feito um peeling - aplicação de um creme que retira as células mortas e limpa a pele na profundidade; o sérum de rejuvenescimento atua ao nível das rugas; já o creme de modelagem e as peças de porcelana, que são previamente colocadas em gelo, reduzem os papos. "Há uma vasodilatação devido ao contraste entre o calor, produzido pelas mãos durante a massagem com o creme, e o frio das porcelanas com que também massajamos o contorno dos olhos", explica ao Correio da Manhã Maria do Céu Nunes, esteticista e cosmetologista na Clínica Biscaia Fraga, em Lisboa.



A finalizar o tratamento, que dura uma hora, é ainda colocada uma máscara e um creme para as olheiras.



As mulheres são quem mais costuma procurar este tratamento, devido a uma maior preocupação estética, embora também alguns homens já comecem a recorrer a esta técnica. "É mais frequente aparecerem a partir dos 35 anos mas há sempre exceções. Muitas mulheres optam por fazer o tratamento intensivo para o contorno de olhos devido às olheiras e já a pensar em prevenir as rugas", explica a esteticista.



Dormir com maquilhagem causa bloqueio dos poros

"É essencial limpar a pele antes de ir dormir, uma vez que dormir com maquilhagem causa obstrução dos poros, agredindo a pele", diz a maquilhadora Priscila Veríssimo. É recomendado o uso de dois desmaquilhantes: um de olhos, com óleo e de preferência bifásico, e outro para o rosto, sem óleo, como uma água micelar ou toalhitas desmaquilhantes sem álcool. A área dos olhos é a região mais fina do rosto e por isso requer especial atenção. "O óleo facilita a remoção da sombra e da máscara de pestanas. Deve usar-se um algodão e fazer movimentos suaves de dentro para fora e vice-versa, nunca esfregar os olhos", aconselha a profissional.



Como os desmaquilhantes não removem a totalidade dos produtos, a seguir aconselha- -se que lave o rosto com um gel de limpeza. "Para finalizar, secar a pele com uma toalha e aplicar, com a ajuda de um algodão, um tónico seguido de um hidratante, que no caso de peles maduras pode ser um antirrugas e ainda um creme de contorno de olhos", explica a maquilhadora.