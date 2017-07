Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Maternidade Alfredo da Costa só com casos urgentes

Protesto dos enfermeiros condiciona a prestação de serviços a grávidas.

Por João Saramago | 08:26

A Maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa, sofreu ontem "perturbações temporárias" no atendimento de urgência devido à falta de profissionais "nas equipas médicas e de enfermagem", avançou fonte da administração do Centro Hospitalar de Lisboa Central, que integra a maior maternidade do País.



Em causa está a recusa dos enfermeiros em executar funções especializadas para as quais não são pagos e que está a afetar os blocos de partos. Ao CM, a bastonária dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, explicou que "ocorrem há 15 dias sérias dificuldades no atendimento às grávidas, que levou a MAC a informar o INEM de só poder atender casos urgentes".



A responsável acrescentou que outras unidades também têm problemas, acusando o Ministério da Saúde de "não assumir, mesmo com impacto no Orçamento só a partir de janeiro de 2018, a remuneração de enfermeiros como especialistas".



Os profissionais do movimento Enfermeiros Especialistas em Saúde Materna e Obstétrica denunciaram que há grávidas transportadas de ambulância mais de 60 quilómetros, por falta de resposta.



No Parlamento, o ministro Adalberto Campos Fernandes considerou o protesto condenável do ponto de vista ético e deontológico, lamentando que "a exigência intempestiva da alteração de uma carreira seja feita à queima-roupa".