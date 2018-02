Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Matrículas portuguesas vão passar a ter quatro letras

Em 2016, foram matriculados mais de 250 mil veículos.

Por F.G. e R.O. | 08:52

As matrículas dos veículos em Portugal vão passar a ser constituídas, a partir do próximo ano, por dois grupos de duas letras e um grupo central de dois algarismos, tal como o Correio da Manhã já havia noticiado em novembro do ano passado.



Na prática, as chapas de identificação passam a ter quatro letras e dois algarismos. Os grupos são separados entre si através de traços.



As novas matrículas portuguesas vão ainda incluir três novas letras: Y, K e W, na sequência da adoção do novo acordo ortográfico.



As três letras vão permitir atribuir "cerca de 28 milhões de matrículas", estima o Instituto da Mobilidade e dos Transportes.



Em 2016, foram matriculados mais de 250 mil veículos.