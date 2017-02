Abastecimento de eletricidade pode ser afetado pelo mau tempo

A EDP Distribuição avisou esta quinta-feira que o mau tempo previsto para os próximos dias pode afetar o abastecimento de energia elétrica, reforçando, por isso, as suas equipas no território continental.

"A EDP Distribuição reforçou a presença das equipas operacionais no território de Portugal continental face ao anúncio da possibilidade de ocorrência, nos próximos dias, de condições meteorológicas adversas, em particular rajadas de vento e chuva forte, que podem afetar o regular abastecimento de energia elétrica", refere a empresa em comunicado.

Dado o mau tempo previsto, a EDP "suspendeu ou reduziu ao mínimo" todas as atividades de rotina programadas, mas tem disponíveis recursos (viaturas e geradores, por exemplo), para "utilizar para reposição rápida de redes afetadas".



A previsão de agitação marítima levou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) a colocar sob aviso vermelho, a partir do meio da tarde e até às 24h00, sete distritos do litoral - Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa.



No país há ainda vários avisos laranja e amarelos em vários distritos e algumas zonas das regiões autónomas, devido a agitação marítima, vento e chuva.









Apenas os distritos de Santarém e Évora não estão sob qualquer aviso meteorológico.

