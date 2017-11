Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mau tempo adia viagem pela fé

Levar imagem de Nossa Senhora a uma diocese do Brasil.

Por Francisco Gomes | 08:44

As condições atmosféricas impediram, ontem, um peregrino de partir numa viagem solitária de veleiro até ao Brasil, para onde vai levar uma imagem de Nossa Senhora oferecida e benzida pelo Santuário de Fátima e que irá entregar à diocese de São Salvador da Bahia.



"A intensidade e direção do vento tão-pouco me permitiram sair da doca de Peniche. Para além disso, a previsão aponta para ondulação perigosa nos próximos três dias, com ondas com cinco metros de altura. Vou aguardar por dias mais serenos, porque o espírito é de missão e não de aventura", contou ao CM o peregrino Ricardo Diniz, de 40 anos.



É com a mensagem "Fé, Paz e Amor", inscrita na embarcação, que o navegador solitário vai cumprir "a missão", num percurso de 6600 quilómetros. "A mensagem é transversal a todas as crenças e religiões e é importante que esta viagem transmita esses valores de Portugal para o Mundo, em especial num ano em que celebramos o centenário da aparição de Nossa Senhora de Fátima.



Já no Brasil, comemoram-se os 300 anos de Nossa Senhora da Aparecida", explicou Ricardo Diniz. A viagem deste peregrino vai demorar 25 dias e, por isso, vai levar uma gata para lhe fazer companhia.



O homem recebeu donativos e apoios, mas não ostenta referências a patrocinadores. Ricardo Diniz já carregou a pé a imagem de Nossa Senhora, ao longo de 80 quilómetros entre Fátima e Peniche, de onde vai partir o veleiro, "logo que o estado do tempo o permita".