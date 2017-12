Agitação marítima mantém aviso amarelo em seis distritos

Estado do mar obrigou na quarta-feira a encerrar sete barras e condicionar outras duas.

Seis distritos estão sob aviso amarelo, o terceiro numa escala de quatro, por causa do estado do mar até meio do dia desta quinta-feira, com a previsão de ondas de noroeste que podem atingir os cinco metros.



De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), estão sob aviso amarelo até às 11h59, por causa da agitação marítima, os distritos do Porto, Viana do Castelo, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga.



O estado do mar obrigou na quarta-feira a encerrar sete barras e condicionar outras duas.



Por causa da agitação marítima, a Marinha e a Autoridade Marítima Nacional alertaram na segunda-feira para as eventuais consequências da previsão de agravamento do estado do mar na costa oeste portuguesa.



De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para esta quinta-feira em Portugal continental são esperados chuva fraca ou chuvisco, neblina ou nevoeiro e uma pequena subida de temperatura.



Quanto a temperaturas máximas, estão previstos 11º na Guarda, 12º em Bragança, 13º em Portalegre, Vila Real e Viseu, 15º em Viana do Castelo, Braga, Coimbra e Beja, 16º no Porto, Castelo Branco, Leiria e Évora, 17º em Lisboa e 18º em Faro.



Para as ilhas, o IPMA prevê nos Açores períodos de céu muito nublado e possibilidade de aguaceiros fracos e, na Madeira, períodos de céu muito nublado e vento fraco a moderado (10 a 25 km/h) do quadrante norte. As temperaturas máximas vão variar entre os 19º em ponta Delgada e os 21º no Funchal.