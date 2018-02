Prepare-se para os próximos dias de neve, chuva e vento

IPMA emitiu alerta laranja para todo o território continental e arquipélago da Madeira.

Por Lusa | 04:38

Bragança, Guarda e Vila Real, estão sob aviso laranja (o segundo mais grave) devido à queda de neve, enquanto a chuva, vento e agitação marítima motivam o mesmo aviso na Madeira, segundo o IPMA.



A queda de neve acima dos 400 ou 600 metros deixa os distritos de Bragança e Vila Real sob aviso laranja entre as 18h00 de terça-feira e as 06h00 de quarta-feira, alertou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



Na Guarda, é a queda de neve acima dos 400 metros que motiva este aviso durante o dia de terça-feira, entre as 09h00 e as 15h00.



A agitação marítima motivará um aviso laranja em Setúbal, Beja e Faro (costa ocidental), onde se registarão ondas de sudoeste com 5 a 6,5 metros de altura, podendo chegar a 12 metros de altura máxima, entre as 18h00 de quarta-feira e as 21h00 de quinta-feira.



Já na costa sul algarvia, o mesmo aviso estará em vigor por ondas de sudoeste com 5 a 6 metros, podendo chegar aos 12 metros de altura, em especial no barlavento, entre as 03h00 e as 15h00 de quinta-feira.



Já no arquipélago da Madeira, o IPMA colocou sob o segundo aviso mais grave a costa norte, sul e regiões montanhosas devido a "períodos de chuva, por vezes forte", com "condições favoráveis à ocorrência de trovoada", a partir das 06h00 e até às 15h00 de terça-feira.



Nas regiões montanhosas, está em vigor um aviso laranja devido a vento com rajadas até 130 quilómetros/hora entre as 03h27 de terça-feira até as 03h00 de quinta-feira.



Para a costa sul, há um alerta laranja para quarta-feira (a partir das 09h00) até quinta-feira (03h00) devido a vento forte de sudoeste com rajadas até 100 quilómetros/hora.



O Porto Santo estará sob o mesmo alerta na quarta e na quinta-feira (até às 12h00) devido a agitação marítima, com ondas de oeste/sudoeste com 05 a 07 metros, podendo chegar a 14 metros de altura.



As ilhas dos Açores estão, ao longo do dia de terça-feira, sob aviso amarelo devido a chuva "temporariamente forte", trovoada, agitação marítima e vento.



O IPMA colocou todo o restante território continental e ilhas sob avisos amarelos diversos até quinta-feira, devido a chuva, neve, vento e agitação marítima.



Seis barras fechadas e três condicionadas devido à agitação marítima

Seis barras do Continente e dos Açores estão esta terça-feira fechadas a toda a navegação e outras três estão condicionadas devido à agitação marítima, de acordo com a Marinha Portuguesa.



Segundo a Marinha, as barras de Esposende, Ericeira, Lagos, Alvor, Flores e Horta, nos Açores, estão hoje fechadas a toda a navegação.



As barras de Póvoa do Varzim e Vila do Conde estão fechadas a embarcações de calado superior a dois metros, sendo aconselhada a utilização da barra apenas no período compreendido entre as duas horas e até duas horas depois da preia-mar.



A barra de São Martinho do Porto está condicionada devido a assoreamento, devendo a barra ser usada apenas na preia-mar.