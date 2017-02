Barra do Porto de Peniche reaberta à navegação

A barra do Porto de Peniche reabriu às 09h00 desta sexta-feira à navegação, depois de ter sido encerrada na quinta-feira devido à agitação marítima forte, disse o comandante da Capitania.



Marco Augusto afirmou à agência Lusa que, além da reabertura da barra do Porto de Peniche, foram levantadas algumas restrições na área da sua jurisdição.



Ainda em Peniche, foi reaberta ao trânsito a marginal norte e, nas Caldas da Rainha, foi levantada a restrição de acesso ao passeio marítimo e à marginal da Foz do Arelho.





Contudo, mantêm-se os condicionamentos no acesso aos molhes Leste (junto à praia dos Supertubos) e Oeste (junto à marina), à zona do Cabo Carvoeiro, às praias do Portinho da Areia Sul e de Peniche de Cima.Mantêm-se também as restrições à circulação na zona norte da ilha do Baleal, em Peniche, de acordo com a Capitania e a Proteção Civil de Peniche.Na Lourinhã, o passeio marítimo e o estacionamento sul da Praia da Areia Branca continuam interditados, assim como o estacionamento da praia de Porto Dinheiro, segundo a Capitania e a Proteção Civil da Lourinhã.No país, mantêm-se hoje de manhã encerradas as barras de Caminha, Viana do Castelo, Vila Praia de Âncora, Esposende, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Douro, Aveiro, Figueira da Foz, Nazaré, São Martinho do Porto e Alvor, de acordo com a atualização feita às 10h00 no portal da Marinha.As barras marítimas de Leixões, Faro e Vila Real de Santo António estão condicionadas, com a interdição de embarcações de menores dimensões.Todo o litoral de Portugal continental está hoje sob aviso laranja, o segundo mais grave, devido à forte ondulação.