Câmara da Batalha distribui lenha para ajudar pessoas carenciadas

No âmbito da prevenção de acidentes rodoviários, o Município da Batalha informa que desenvolveu também um levantamento dos designados "pontos negros" da rede viária municipal, onde se registaram acidentes.



"Trata-se de um projeto encetado na sequência de protocolo recentemente subscrito com a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR)".



A identificação desses locais permitirá intervenções de "melhoria da aderência do piso e retificações do traçado, sempre que se justifiquem e melhorem a segurança das vias municipais".



A Câmara da Batalha estima investir mais de 50 mil euros para os projetos municipais de proteção do frio e prevenção da segurança rodoviária.



"O investimento que realizamos na prevenção é o caminho mais seguro na proteção da população, de modo especial dos grupos populacionais mais vulneráveis, crianças, idosos e pessoas portadoras de patologias crónicas", refere o presidente da Câmara Municipal da Batalha, Paulo Batista dos Santos, citado na nota de imprensa, que enaltece o "trabalho extraordinário" das IPSS e serviços de proteção civil.



As temperaturas vão descer a partir de quarta-feira em Portugal continental devido a uma massa de ar continental mais fria e seca, segundo o IPMA.



Na sequência daquela massa de ar fria, a temperatura mínima deverá descer entre 04 e 06 graus Celsius e a máxima entre 07 e 09 graus.



A Câmara da Batalha, no distrito de Leiria, anunciou esta terça-feira a adoção de várias medidas de prevenção para ajudar pessoas carenciadas a fazer face à vaga de frio que se perspetiva para os próximos dias.Através da distribuição de lenha e fornecimento de gás, a autarquia pretende promover as melhores condições de aquecimento das habitações de cerca de três dezenas de famílias carenciadas, sinalizadas pelas juntas de freguesias, instituições particulares de solidariedade social e serviços sociais da Câmara Municipal, refere uma nota de imprensa enviada à agência Lusa.Segundo o Município, estão ainda previstas ações de informação e alerta da população para os risco inerentes às vagas de frio, a realizar em colaboração com a Autoridade Nacional de Proteção Civil e as Unidades de Saúde, nomeadamente junto dos idosos, crianças e pessoas com dificuldades.