Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mau tempo cancela desfile de Carnaval na Mealhada

Organização procura alternativa.

16:38

O desfile de Carnaval marcado para a tarde deste domingo na Mealhada foi cancelado devido à chuva forte que se faz sentir.



Foi pela hora de almoço que a organização anunciou a decisão, referindo "falta de condições meteorológicas" para a concretização do tradicional corso de Carnaval.



Na página oficial de Facebook, a organização do Carnaval da Mealhada diz que está em busca de alternativas, que poderão passar pela realização do desfile numa tenda ou na noite de segunda-feira.



O corso de terça-feira mantém-se agendado.