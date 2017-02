Centro Social da Foz do Douro evacuado devido ao mau tempo

A previsão de agravamento do estado do tempo no Porto obrigou hoje à retirada, por prevenção, de 20 crianças do Centro Social da Foz do Douro que foram transferidas para o salão paroquial da igreja, informaram os bombeiros e a instituição.



A instituição, que acolhe crianças e idosos, foi aconselhada esta tarde a transferir as crianças para o salão paroquial da igreja, contou Susana Miranda, do Centro Social da Foz do Douro, situado junto do Forte São João Batista da Foz.



Segundo a responsável, segundo a qual esta não é a primeira vez que o Centro Social é evacuado por causa do mau tempo, a instituição optou por transportar os idosos para casa logo após a hora de almoço, por prevenção.





Já as crianças, em número mais reduzido do que o habitual porque muitos pais optaram por não as deixar hoje no Centro Social, foram transferidas para outro espaço com apoio da proteção civil e dos Sapadores Bombeiros que receberam o alerta pelas 15h42.A Lusa contactou o Serviço Municipal de Proteção Civil do Porto, que disse que "os técnicos da proteção civil estavam proibidos de falar com a comunicação social", reencaminhando quaisquer informações para o gabinete de imprensa da Câmara Municipal do Porto.Contactado pela Lusa, o gabinete de imprensa confirmou que a evacuação foi "apenas uma medida preventiva" e que "primeiro foram retirados os idosos e depois as poucas crianças".O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) decretou alerta vermelho para o distrito do Porto por causa das previsões de aumento significativo da agitação marítima entre as 15h00 e as 23h59 de hoje, com ondas que podem atingir os 12 a 14 metros de altura máxima.O mau tempo obrigou hoje já ao corte da Avenida D. Carlos, na Foz do Douro, e a proteção civil do Porto "desaconselha a circulação e permanência junto à zona costeira e apela a que não se pratique qualquer atividade relacionada com o mar".Ao final da manhã de hoje em Leixões, Matosinhos, foram registadas ondas com oito metros de altura, disse à Lusa o comandante da Zona Marítima do Norte e chefe do Departamento Marítimo do Norte.O aviso vermelho é o mais grave de uma escala de três e corresponde a uma situação meteorológica de risco extremo.