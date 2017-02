Cerca de 50 mil habitações do Alto Minho ficaram sem luz

Cerca de 50 mil habitações do distrito de Viana do Castelo ficaram sem energia elétrica durante a última noite devido ao mau tempo, disse esta sexta-feira fonte da EDP.



Em declarações à agência Lusa, o diretor regional do Norte da EDP, Mário Guimarães, afirmou que ao final da manhã o fornecimento de eletricidade estava por restabelecer a cerca de 15% daquelas casas.



A fonte informou que a empresa registou "33 avarias na rede de média tensão, três postes foram partidos, dois deles em Caminha e um em Viana do Castelo, tendo sido destruídos 900 postos de transformação".





Na rede de média tensão, adiantou aquele responsável, "várias linhas foram rebentadas e mais de uma dezena de postes partidos".Mário Guimarães afirmou que "a situação no distrito de Viana do Castelo deverá estar restabelecida cerca das 15h00", revelando que "a empresa tem no terreno, mais de 90 funcionários e 45 viaturas".O responsável acrescentou que "as perturbações na rede começaram a fazer-se sentir a partir das 01h30 e que o pico ocorreu cerca das 05h30-06h00 quando foi acionado o gabinete de crise regional que funciona em articulação com o centro de operações locais de Viana, Braga, Penafiel e Vila Real".Contactado pela Lusa, o Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo registou desde as 00h00 de hoje mais de 100 ocorrências relacionadas com o mau tempo, sendo que os concelhos mais afetados foram Ponte de Lima (26 registos), Viana do Castelo (22), e Valença (15).