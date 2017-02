Doze barras marítimas encerradas à navegação

Doze barras marítimas do continente português estão hoje à tarde fechadas a toda a navegação, de acordo com o portal da Marinha e fontes deste organismo.

Segundo uma atualização feita às 16h56 no 'site', estão encerradas as barras de Caminha, Viana do Castelo, Vila Praia de Âncora, Esposende, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Douro, Aveiro, Figueira da Foz, São Martinho do Porto e Peniche.

Entretanto, pouco depois das 17h00, o comandante do Porto da Nazaré, Lourenço Gorricho, informou que também esta barra foi encerrada, porque a ondulação estava já a passar o molhe.



Na zona litoral a norte de Lisboa, apenas a barra de Leixões não está encerrada - segundo o comandante da Zona Marítima do Norte, Rodrigues Santos, o acesso está condicionado, com a interdição de embarcações de comprimento inferior a 35 euros.



Estão ainda condicionadas, com a interdição de embarcações de menores dimensões, as barras de Vila Real de Santo António e Faro.









A previsão de agitação marítima levou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) a colocar sob aviso vermelho, a partir do meio da tarde e até às 24:00, sete distritos do litoral -- Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa.



No país há ainda vários avisos laranja e amarelos em vários distritos e algumas zonas das regiões autónomas, devido a agitação marítima, vento e chuva.



Apenas os distritos de Santarém e Évora não estão sob qualquer aviso meteorológico.



As restantes barras marítimas do continente estão abertas, tal como as dos Açores e da Madeira.

