Nove distritos sob aviso amarelo devido a previsão de chuva

IPMA prevê para quinta-feira uma "pequena descida" da temperatura máxima.

Por Lusa | 20:43

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou esta quarta-feira nove distritos de Portugal continental sob aviso amarelo entre as 09:00 e as 18:00 de quinta-feira, devido à previsão de chuva e trovoada.



De acordo com o IPMA, os distritos de Viseu, Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar sob 'aviso amarelo' durante aquele período devido à previsão de "períodos de chuva ou aguaceiros, localmente intensos e acompanhados de trovoada".



O aviso amarelo é o terceiro de uma escala de quatro e indica situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.



O IPMA prevê para quinta-feira uma "pequena descida" da temperatura máxima, que deverá variar entre os 23º, em Santarém, e os 13º, na Guarda.



As temperaturas mínimas devem variar entre os 16º, em Faro, e os 9º, em Bragança.