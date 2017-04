Mau tempo obriga voos para o Pico a divergirem para o Faial

O porta voz da SATA acrescentou que os passageiros daquela ligação da SATA Air Açores serão reencaminhados por via marítima.



As condições meteorológicas impediram também hoje a realização da viagem da linha verde da Atlânticoline, empresa pública de transporte marítimo de passageiros e viaturas, prevista para entre as ilhas do Faial, Pico e São Jorge.



Num comunicado divulgado na sua página da rede social Facebook, a empresa informa que, "devido às condições meteorológicas que se fazem sentir no grupo central, com ondas de sudeste passando a oeste entre 3 a 5 metros a viagem da Linha Verde prevista para hoje entre Faial, Pico e São Jorge está cancelada", lamentando a Atlânticoline "quaisquer transtornos que esta alteração possa causar".



Devido ao mau tempo, o voo Ponta Delgada/Pico da SATA Air Açores, que assegura as ligações aéreas entre as nove ilhas dos Açores, divergiu para o Faial com 37 passageiros, segundo indicou António Portugal.O porta voz da SATA acrescentou que os passageiros daquela ligação da SATA Air Açores serão reencaminhados por via marítima.As condições meteorológicas impediram também hoje a realização da viagem da linha verde da Atlânticoline, empresa pública de transporte marítimo de passageiros e viaturas, prevista para entre as ilhas do Faial, Pico e São Jorge.Num comunicado divulgado na sua página da rede social Facebook, a empresa informa que, "devido às condições meteorológicas que se fazem sentir no grupo central, com ondas de sudeste passando a oeste entre 3 a 5 metros a viagem da Linha Verde prevista para hoje entre Faial, Pico e São Jorge está cancelada", lamentando a Atlânticoline "quaisquer transtornos que esta alteração possa causar".

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

O voo da Azores Airlines, proveniente de Lisboa com destino ao Pico, nos Açores, com 87 passageiros, divergiu esta manhã para o Faial, devido às condições meteorológicas, disse fonte da companhia açoriana.O porta-voz da companhia, António Portugal, adiantou à agência Lusa que os 87 passageiros daquela ligação que divergiu deverão ser transportados por via marítima do Faial para o Pico.Quanto aos 164 passageiros que deveriam fazer a ligação Pico/Lisboa deverão também ser transportados por via marítima para o Faial e daí seguirão viagem num outro voo.