Paredão de Cascais fechado devido à agitação marítima

A circulação no paredão de Cascais, entre a praia da Azarujinha e a praia das Moitas, está esta quinta-feira à tarde interditada "por precaução" devido à forte ondulação, disse à Lusa o comandante da Polícia Marítima de Cascais, Mário Domingues.



De acordo com o responsável, que falava perto das 17h30, a interdição será mantida até verificação de melhoras atmosféricas.



"O pico da maré alta é às 18h04, por isso optámos por encerrar o paredão por precaução, para garantir a segurança das pessoas e assim irá continuar até que a situação melhore", afirmou Mário Domingues.





Segundo o comandante, também o parque de estacionamento da Boca do Inferno está fechado pelos mesmos motivos.Mário Domingues assegurou que as autoridades marítimas estão a fazer vigilância em toda a costa do Estoril (distrito de Lisboa) e aconselhou as pessoas a não frequentarem espaços junto ao mar.Na área desta capitania, mantêm-se também as restrições de acesso de embarcações à Baía de Cascais e ao Porto da Ericeira, em Mafra.Doze barras marítimas do continente português estão hoje à tarde fechadas a toda a navegação, de acordo com o portal da Marinha e fontes deste organismo.Segundo uma atualização feita às 16h56 no 'site', estão encerradas as barras de Caminha, Viana do Castelo, Vila Praia de Âncora, Esposende, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Douro, Aveiro, Figueira da Foz, São Martinho do Porto e Peniche.Entretanto, pouco depois das 17h00, o comandante do Porto da Nazaré, Lourenço Gorricho, informou que também esta barra foi encerrada, porque a ondulação estava já a passar o molhe.A previsão de agitação marítima levou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) a colocar sob aviso vermelho, a partir do meio da tarde e até às 24h00, sete distritos do litoral - Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa.No país há ainda vários avisos laranja e amarelos em vários distritos e algumas zonas das regiões autónomas, devido a agitação marítima, vento e chuva.Apenas os distritos de Santarém e Évora não estão sob qualquer aviso meteorológico.