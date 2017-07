Produtores agrícolas lamentam perda da produção.

Por Tiago Virgílio Pereira e Andreia Pinto | 08.07.17

pub

Mau tempo provoca prejuízos de milhões em Armamar

Queda de Granizo destrói produção vinícola em Sabrosa

Os fruticultores de Armamar estão desolados com os prejuízos provocados pelo mau tempo de 5ª feira.Em pouco mais de meia hora, 800 hectares de pomares e vinha ficaram destruídos. Os danos ultrapassam os 15 milhões de euros e é quase inevitável que a autarquia peça ajuda ao Governo. Bruno Paiva, de 38 anos, tem um prejuízo de 80%, só na parcela de terreno localizada em Santiago, com macieiras e cerejeiras."São milhares de euros investidos num produto de qualidade que agora está todo destruído". Já em Tabuaço uma família ficou sem casa depois de um raio ter atingido a habitação. No distrito de Vila Real, o concelho de Sabrosa foi dos mais fustigados. João Monteiro, sócio de um quinta vinícola, diz que há zonas "em que as perdas são de 100%". Os prejuízos podem chegar a 30 mil euros, só nesta quinta.Já em Castanheira de Pêra e Góis, as linhas de água ficaram cheias de lamas: a chuva arrastou as cinzas resultantes dos incêndios de junho.