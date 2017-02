Treze barras marítimas encerradas por causa do mau tempo

O número de barras marítimas fechadas à navegação aumentou esta madrugada para 13, de acordo com o portal da Marinha e fontes deste organismo.



Segundo uma atualização feita às 00h47 no 'site' da Marinha, estão encerradas as barras de Caminha, Viana do Castelo, Vila Praia de Âncora, Esposende, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Douro, Aveiro, Figueira da Foz, Nazaré, São Martinho do Porto e Peniche e Alvor.



As barras marítimas de Leixões, Faro e Vila Real de Santo António estão condicionadas ao comprimento das embarcações.









Todo o litoral de Portugal continental está hoje sob aviso laranja, o segundo mais grave, devido à forte ondulação.

