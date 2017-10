Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Maus-tratos a idosos em centro social

Funcionárias acusam responsável de poupar nas refeições servidas aos utentes.

Por Francisca Genésio | 01:30

As funcionárias do Centro Social Paroquial de São Vicente de Fora, em Lisboa, acusam a diretora técnica da instituição de negligência e de maus -tratos aos utentes.



"Sempre nos disse que os idosos não eram nossos familiares e, por isso, tínhamos um tempo definido para os cuidados", conta ao CM Maria Alice Palma, funcionária há 20 anos na instituição. "Se demorássemos mais com um utente, tínhamos que descontar no próximo. A diretora fala mal com os idosos e muitas vezes com a própria família deles", diz Maria Alice Palma. As funcionárias acusam ainda a direção de poupar nas refeições para os utentes e de negar ajuda a pedintes. "Somos uma instituição de caridade, mas servem restos insuficientes aos utentes e já aconteceu negarem uma sopa a pessoas de fora porque a direção tem medo que voltem", lamenta.



Utentes que se queixaram foram "convidados a sair"

Os utentes terão tentado denunciar os maus-tratos junto da direção do centro social, que tem ligações ao Patriarcado de Lisboa, mas não conseguiram. "Os que tentaram, foram convidados a sair do centro", afirma Ana Azevedo, funcionária há 17 anos. O CM questionou o Patriarcado de Lisboa que remeteu "todos os esclarecimentos para a instituição em causa". O CM contactou o Centro Social Paroquial de São Vicente de Fora no dia 5 de setembro, mas até hoje não obteve resposta.



Falta de funcionárias

A instituição tem três funcionárias ao serviço, com cerca de oito utentes no centro de dia e mais oito que recebem cuidados nos respetivos domicílios.



Cuidados em causa

"Quando vamos aos domicílios, quem fica com os idosos é a cozinheira e o animador porque há falta de pessoal. Já fugiram idosos e ninguém deu conta", revelaram as funcionárias.