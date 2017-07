Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

‘Meca’ dos motociclistas espera 20 mil peregrinos

Encontro motard teve início esta quarta-feira e decorre no Vale das Almas até domingo.

Por Pedro F. Guerreiro | 08:38

Vários milhares de motociclistas de norte a sul do País e da Europa começaram ontem a chegar ao Vale das Almas, nos arredores do Aeroporto Internacional de Faro. A organização da 36ª edição da Concentração de Motos de Faro, considerada a ‘Meca’ do Motociclismo europeu, espera cerca de 20 mil visitantes.



Luís Rodrigues, de 47 anos, presidente do MotoClube Manjericos de Alfornelos, é um histórico do evento. "Já perdi a conta. Há muitos anos que venho", diz, acrescentando que "este é um ponto de encontro para amigos que se encon- tram, todos os anos, sem necessidade de se telefonar".



Numa comitiva de 15 motociclistas, Luís trouxe também um estreante. Chama-se Paulo Barbosa, de 41 anos, que comprou moto aos 40 e agora resolveu estrear-se na Concentração. "Toda a gente me falava bem, por isso tive de vir experimentar", gracejou. Depois de um primeiro dia dedicado às inscrições e à chegada dos motociclistas, a noite contou com a animação musical de Daniel Kemish (Inglaterra) e Fast Eddie Nelson (Portugal).



No entanto, a primeira grande enchente no Vale das Almas deverá acontecer hoje, com ‘bike shows’ e os já tradicionais espetáculos de striptease.