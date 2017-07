Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Medalha para enfermeiro que salvou jovem

Carlos Pinto ajudou uma jovem esfaqueada no atentado de Londres, a 3 de junho.

"Eu não me considero um herói. Compreendo que as pessoas olhem para o meu ato como algo heroico, porém eu atuei por instinto, por ser enfermeiro e pela minha maneira de ser", disse esta quarta-feira ao CM Carlos Pinto, condecorado com o grau ouro da medalha de mérito de Vila Real, por ter ajudado uma jovem esfaqueada no atentado de Londres, a 3 de junho.



"Fiquei muito feliz por ver o reconhecimento da minha cidade perante o meu ato, que foi automático, de ajudar aquela jovem", concluiu o enfermeiro, que conhecerá pessoalmente a jovem a quem salvou a vida, no domingo, em Londres.